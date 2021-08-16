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مشاهدة مباراة ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

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مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة مشاهدة مباراة ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره وادي دجلة في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الثلاثاء 14-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدول مباريات الزمالك القادمة

الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب القاهرة الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء

جدول مباريات الاهلى في الدوري المصري

- الأهلي وطلائع الجيش، التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

المصرى اليوم

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