رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: نقف إلى جانب الشعب الأفغاني ومطالبهم

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قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، الأدميرال على شمخاني، إن بلاده على غرار العقود الأربعة الماضية، تقف إلى جانب الشعب الأفغاني ومطالبهم.

وكتب شمخاني على تويتر، خلال زيارتي عام 2019 إلى كابول، أجريت لقاء حافلا بالتحديات مع رئيس أفغانستان.

وأضاف التصريحات الحزينة لوزير الدفاع الافغاني اليوم، تجسد الاحتلال الامريكي الذي استغرق 20 عاما لافغانستان ومدى نفوذ وتاثير واشنطن على الحكومة في هذا البلد.

وخلال أقل من 10 أيام، سيطرت «طالبان» على أفغانستان كلها تقريبا، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الامريكية خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.