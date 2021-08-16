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بولندا قد تمنع الطلاب الإسرائيليين من زيارة معسكرات الإبادة النازية السابقة

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بولندا قد تمنع الطلاب الإسرائيليين من زيارة معسكرات الإبادة النازية السابقة بولندا قد تمنع الطلاب الإسرائيليين من زيارة معسكرات الإبادة النازية السابقة

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أعلن نائب وزير الخارجية البولندي بافيل يابلونسكي أن بولندا ستعيد النظر في الرحلات السنوية للطلاب الإٍسرائيليين إلى معسكرات الإبادة النازية السابقة لليهود على أراضي بلاده.

وقال نائب الوزير في تصريح للإذاعة البولندية يوم الاثنين، إن وارسو ستتخذ «القرارات المناسبة» بهذا الشأن في وقت لاحق، مضيفا أن سبب ذلك هو التعليم الإسرائيلي للشباب وما وصفه بـ«الدعاية المبنية على كراهية بولندا التي تزرع في عقول الشباب من السن المدرسي».

واعتبر أن الرحلات التي تجرى حاليا «لا تتم بالطريقة الصحيحة»، مشيرا إلى أن ستعلن عن خطواتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك على خلفية أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبولندا، بعد أن وقع الرئيس البولندي أندجيه دودا تعديلات على التشريع الذي يحد من حقوق اليهود الناجين من «الهولوكوست» في استعادة ممتلكاتهم وممتلكات أسلافهم التي ضاعت في الحرب العالمية الثانية.

وقد استدعت إسرائيل القائمة بأعمالها من وارسو، فيما أعلنت بولندا أنها سترد بالمثل على هذه الخطوة.

المصرى اليوم

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