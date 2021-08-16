شمال سيناء تتسلم 20 حافلة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

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تسلّمت محافظة شمال سيناء 20 حافلة جديدة محلية الصنع يقيمة 1.8 مليون دولار، من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور مارجريت سانشو القائم بأعمال رئيس بغثة الوكالة، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأشار محافظ شنال سيناء إلى وضع خطوط السير الخاصة بالحافلات لصالح المدرسين والطلبة والمواطنين بمنطقة وسط سيناء، حيث سيتم ركوب الطلبة مجانًا في جميع خطوط السير، وتخفيض تعريفة الركوب للمدرسين بنسبة 50% من التعريفة الرسمية و40% نسبة التخفيض للمواطنين.

ولفت المحافظ إلى إنشاء كيان لتشغيل الحافلات على أن يكون مقره مدينة الحسنة، وتعيين مدير تنفيذي له وتزويده بعدد من السائقين والفنيين «ميكانيكي-كهربائي» والإداريين والمحصلين.

وقال المحافظ إن خطوط السير ستكون «الحسنة/القسيمة»، «الحسنة/الجفجافة»، «العريش- الحسنة»، «الحسنة- العريش»،«العريش-نخل»،«نخل-العريش»،«العريش-أم شيحان»، «العريش- الشيخ زويد»، «العريش- الروضة»، «الروضة- العريش».