أخبار عاجلة

الأردن : دفعة تعيينات كبيرة في وزارة التربية الاسبوع المقبل -
اختتام إجراءات الكشف الطبي وقياس الوزن للمشاركين بمسابقة "اخسر تربح" بالطائف -
الهند.. البحث عن ساحر طالب بتقديم رضيع قرباناً للبحث عن كنز -
المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين -
زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات -
ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن -
قرب مستوى الـ 71 دولاراً.. هبوط في سعر خام برنت ضمن تعاملات الأربعاء -
المسند: الحالة المطرية مستمرة وربما تتوسع على هاتين المنطقتين -
انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة -
زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شمال سيناء تتسلم 20 حافلة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

Print
شمال سيناء تتسلم 20 حافلة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شمال سيناء تتسلم 20 حافلة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلّمت محافظة شمال سيناء 20 حافلة جديدة محلية الصنع يقيمة 1.8 مليون دولار، من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور مارجريت سانشو القائم بأعمال رئيس بغثة الوكالة، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأشار محافظ شنال سيناء إلى وضع خطوط السير الخاصة بالحافلات لصالح المدرسين والطلبة والمواطنين بمنطقة وسط سيناء، حيث سيتم ركوب الطلبة مجانًا في جميع خطوط السير، وتخفيض تعريفة الركوب للمدرسين بنسبة 50% من التعريفة الرسمية و40% نسبة التخفيض للمواطنين.

ولفت المحافظ إلى إنشاء كيان لتشغيل الحافلات على أن يكون مقره مدينة الحسنة، وتعيين مدير تنفيذي له وتزويده بعدد من السائقين والفنيين «ميكانيكي-كهربائي» والإداريين والمحصلين.

وقال المحافظ إن خطوط السير ستكون «الحسنة/القسيمة»، «الحسنة/الجفجافة»، «العريش- الحسنة»، «الحسنة- العريش»،«العريش-نخل»،«نخل-العريش»،«العريش-أم شيحان»، «العريش- الشيخ زويد»، «العريش- الروضة»، «الروضة- العريش».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة

انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق الجيزة

زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض

زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض

نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس

نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس

تنسيق 2021 .. مواعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء «الثانية والثالثة» من الثانوية العامة

تنسيق 2021 .. مواعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء «الثانية والثالثة» من الثانوية العامة