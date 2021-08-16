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طائرة عسكرية هولندية تفشل بالهبوط في مطار كابل

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طائرة عسكرية هولندية تفشل بالهبوط في مطار كابل طائرة عسكرية هولندية تفشل بالهبوط في مطار كابل

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أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أنها أعادت طائرة تابعة لها كانت متوجهة إلى مطار كابول، نظرا للظروف السائدة في المطار المذكور.

وأشارت إلى أنه «تقرر إرجاء وصول الطائرة إلى كابل حتى إشعار آخر، بسبب الظروف في المطار».

من جهته، أكد وزير الدفاع الهولندي عنخ بيليفيلد أنه «كان من المفترض أن تقوم الطائرة بإجلاء المترجمين وموظفي السفارة المحليين وعائلاتهم من كابل».

من جهته، أعلن الجنرال الألماني ماركوس لاوبنتال في وقت سابق اليوم أن أولى الطائرات الثلاث التي أرسلتها برلين إلى أفغانستان لإجلاء المواطنين الألمان من هناك، لم تستطع الهبوط في مطار كابل.

وفي تصريحات لقناة ZDF التلفزيونية الألمانية قال، إن «طائرة A400M حامت لأكثر من ساعة فوق كابل قبل تغيير مسارها إلى العاصمة الأوزباكستانية طشقند».

بدوره، كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أن طائرات الإجلاء لا تقلع من مطار كابل، نظرا لاحتشاد الأفغان على المدرج طلبا للرحيل على متن الطائرات المغادرة.

المصرى اليوم

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