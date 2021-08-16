تسجيل 10 وفيات و 1238 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :-أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 10 وفيات و1238 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10213 وفاة و783448 إصابة، ونسبة الفحوصات الإيجابيّة نحو 4.08 بالمئة لهذا اليوم.

وبين الموجز الإعلامي، الصادر عن الوزارة، أن عدد الحالات النشطة حالياً، وصل إلى 11695 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 97 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 87 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 697 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 14 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 21 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 29 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 11 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 990 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 761540 حالة.

كما أشار إلى إجراء 30370 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي منذ بدء الوباء إلى نحو 8813260 فحصاً.

وبين الموجز أن عدد المسجلين على منصة وزارة الصحة الخاصة بتسجيل الراغبين بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وصل إلى 3791830، وأن عدد المطعمين الجرعة الأولى 3252453، وعدد المطعمين جرعة ثانية وصل إلى 2539255.