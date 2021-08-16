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الممثلة مروة عيد: وفاة شقيق الفنانة ولاء الشريف

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أعلنت الفنانة الشابة مروة عيد، عن وفاة شقيق الفنانة ولاء الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إذ كتبت منشوار، قائلة :«لا إله إلا الله البقاء لله توفى إلى رحمة الله إسلام شقيق أخواتى وصديقاتى ولاء الشريف وإيمان الشريف وإنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته يارب ويصبركم».

وتابعت قائلة «أرجو قراءة الفاتحة له والدعاء له بالرحمة والمغفرة هو وكل أمواتنا جميعا».

مروة عيد

وسبق، واحتفلت الفنانة الشابة ولاء الشريف، بخطبتها من الممثل الصاعد ماجد الشرقاوي، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

المصرى اليوم

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