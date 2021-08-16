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«ممكن تعض».. تحذيرات لسكان حدائق الأهرام من القرود الهاربة وخطة لضبطها بـ«مخدر بالموز»

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«ممكن تعض».. تحذيرات لسكان حدائق الأهرام من القرود الهاربة وخطة لضبطها بـ«مخدر بالموز» «ممكن تعض».. تحذيرات لسكان حدائق الأهرام من القرود الهاربة وخطة لضبطها بـ«مخدر بالموز»

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قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن واقعة انتشار عدد من القرود بمنطقة حدائق الأهرام صحيحة، مرجحا أنها ملك لمواطن حاول التخلص منها، فحدثت الأزمة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «يتم التعامل مع هذه الأزمات بعمل فخ عن طريق وضع مخدر في أحد الأكلات المحببة للقرود كالموز»، مشيرا إلى تواجد أطباء بالفعل في منطقة حدائق الأهرام للتعامل مع القرود.

وكشف رجائي أن طبيعة المنطقة التي تتسم بالمناطق المرتفعة والوحدات السكنية المفتوحة، صعبت إلى حد ما الموقف.

وحول إمكانية تعرض المواطنين لأذى من القرود قال: «بيبقى عصبي فممكن يخربش أو يعض». وطمأن المواطنين قائلا: «افتحوا الشبابيك، الأزمة ستنتهي اليوم أو غدا على أقصى تقدير».

المصرى اليوم

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