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طلب إحاطة حول نقص المستلزمات الطبية بمستشفيات دمياط

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طلب إحاطة حول نقص المستلزمات الطبية بمستشفيات دمياط طلب إحاطة حول نقص المستلزمات الطبية بمستشفيات دمياط

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تقدم ضياء على بصل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لتقديمه للدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، حول النقص الحاد في بعض المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة.

وبحسب بيان، قال بصل في طلب الإحاطة، إن بعض المرضي يفاجئون أثناء دخولهم المستشفيات المركزية على مستوى المحافظة بنقص في أبسط المستلزمات الطبية مثل السرنجات والشاش والقطن والخيط اللازم للجروح والچيل والجوانتات الطبية، وغيرها من المستلزمات الهامة الواجب توافرها في المستشفيات الحكومية التي تتعامل يوميا مع مئات الحالات المرضية ومصابي الحوادث، وهو ما يسبب معاناة للمريض في توفير هذه المستلزمات المطلوبة لتلقي الخدمة الطبية بالمستوي المطلوب وإنقاذ المرضي والمصابين .

وأشاد بصل بدور الوزارة في دعم مستشفيات المحافظة بالأجهزة الطبية الهامة مثل المقطعية والرنين وغيرها من الأجهزة التي تحتاجها المستشفيات، مطالبا باستكمال منظومة دعم هذه المستشفيات بتوفير المستلزمات الطبية الهامة لصالح المريض ورفع المعاناة عن أهله ومرافقيه داخل هذه المستشفيات .

المصرى اليوم

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