لو عاوز تصيف في رأس البر.. تروح فين؟

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في رأس البر، حيث الطبيعة الساحرة تقضي عشرات الأسر إجازة المصيف. بضعة أيام في مصيف رأس البر لابد أن تزور خلالها منطقة اللسان الساحرة، تلك البقعة من الأرض التي تلتقي خلالها مياه البحر الأبيض المتوسط بمياه نهر النيل الخالد ليعطي هذه البقعة سحرا لا تضاهيه غيرها، التنزه من منطقة اللسان عبر شارع بورسعيد هواية العديد من الشباب والصبية وتجمعاتهم .

البعض الآخر يختار التسوق بحوار التنزه وهؤلاء يختارون شارع النيل الذي تصطف فيه المحلات التجارية وكذلك الكافيهات والكاقيتيريات والمطاعم التي تقدم الماكولات الدمياطية الشهيرة بنكهتها المميزة، وفي مقدمتها الفطائر والييتزا، علاوة على مطاعم الأسماك التي تتنافس على تقديم أشهي الماكولات البحرية ومنها وجبات الصيادية والسنجاري.

ولراغبي الهدوء فمنطقة الجربي هي القبلة الأفضل حيث التجمعات الأسرية وجلسات السمر على النيل، والرحلات النيلية ومراكب النزهة التي تتعالي أصوات موسيقاها لتجذب أكبر عدد من الرواد.

لن تجد صعوبة في شراء مستلزماتهم ومطالبك، حيث تحاصرك عدد من الأسواق الكبيرة التي تضم كافة مطالبك، خاصة السوق الكبير عند مسجد الرحمة وأسواق ١٠١ و٦٣ و٧٧ و٨٩، لتشعر أنك لست في حاجة للبحث عن ما ترغب، وتستطيع الاستمتاع بأكبر قدر من الوقت في التنزه وارتياك السيرك الروسي وملاهي ووتربارك في شارع ١٠٩ وكذلك ألعاب البيتش باجي والدراجات بأنواعها .