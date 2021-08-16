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جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول

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أثارت الأتربة ونشرت قاذوراتها وروائحها الكريهة

جمال

شوهت الخيول والجمال والدبابات جمال أجواء الشفاء مسببة تشوهاً بصرياً وإثارة للأتربة والغبار ما جعل الجلوس والاستمتاع بأجوائه يشوبه الخطر، إما بسبب سرعة بعض الخيول ممن يتباهى ركابها بها في الموقع، أو بسبب التعرض للسقوط ممن يركبونها.

كما تجوب الموقع عمالة آسيوية تبيع بعض الألعاب والمأكولات مجهولة المصدر للنساء والأطفال.

وانتشرت قاذورات الحيوانات وروائحها الكريهة مع الغبار المتطاير في الموقع، ما جعل من يرتاده يخشى على أطفاله الذين يلعبون في الملاهي وسط المضمار الذي اتخذه الخيالة ويحيط بالأطفال من جميع الجهات.


واتخذ بعض أصحاب الخيول الجلسات في المتنزه مربطاً لخيولهم ومكاناً لوجودهم؛ مما أثر سلباً على الموقع وعلى الجلسات في أطرافه.

جمال

جمال

جمال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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