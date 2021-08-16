أخبار عاجلة

زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات -
ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن -
قرب مستوى الـ 71 دولاراً.. هبوط في سعر خام برنت ضمن تعاملات الأربعاء -
"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان: حالة تستمر حتى 8 مساء -
لديك أي من هذه الأعراض؟.. أنت مصاب بالاكتئاب وعليك مراجعة طبيب نفسي -
نجران.. لجنة توطين الوظائف تحصر 5 فرص عمل في مجال بيع النظارات -
إزالة "22" ورماً من رحم فتاة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
طقس حار إلى شديد الحرارة معتدل على المرتفعات.. تفاصيل أجواء الأربعاء هنا -
تناول البطاطس والوجبات السريعة البائتة.. خطر وأرضية خصبة للبكتيريا -
زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمشاركة 50 متدربًا  .. انطلاق  دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي

Print
أول دبلوم تدريبي ضمن برنامج القيادات الرياضية

بمشاركة 50 متدربًا  .. انطلاق  دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي

انطلق اليوم دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي الذي ينظمه معهد إعداد القادة كأول دبلوم تدريبي ضمن برنامج القيادات الرياضية، بمشاركة 50 متدربًا من مختلف القطاعات الرياضية، وذلك بالتعاون مع كلية علوم الرياضة والنشاط البدني في جامعة الملك سعود ويستمر عامًا أكاديميًّا.


ويهدف البرنامج إلى صقل وتطوير الكفاءات فـــي مختلف المجالات في القطاع الرياضي لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال إعدادهم وتأهيلهم في مجال الإدارة الرياضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات

زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات

ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن

ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن

قرب مستوى الـ 71 دولاراً.. هبوط في سعر خام برنت ضمن تعاملات الأربعاء

قرب مستوى الـ 71 دولاراً.. هبوط في سعر خام برنت ضمن تعاملات الأربعاء

"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان: حالة تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان: حالة تستمر حتى 8 مساء