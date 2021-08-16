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مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى »

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مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر» مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى »

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قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب الصناعية، إن تقدم 335 مصنعاً لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، للحصول على شهادة «بكل فخر صنع في »، يعد بمثابة نجاح كبير للصناعة المصرية، خاصة أن الشهادة تعطى للمصانع التي نجحت في الجودة الشاملة.

وأضاف «عامر»، في تصريحات له الاثنين، أن الشهادة هي علامة حصرية لمركز تحديث الصناعة، وتعطى للمصانع التي تجتاز اختبارات الجودة الشاملة والبيئة، هدفها تعميق التصنيع المحلى في مصر وإعطاء شهادة جودة للمنتج المصرى ليطمئن المستهلك، بهدف تعميق التصنيع المحلى للحد من فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية.

وطالب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، بالاستمرار في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتشجيع الاستثمار الصناعى باعتبار هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية المهمة، مؤكداً أن غالبية دول العالم المتقدمة اقتصادياً اعتمدت على تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف الصناعات، مشدداً على أن القطاع الصناعي من أكبر القطاعات التي توفر الآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة اضافة إلى توفير المنتجات الصناعية للسوق المحلى والاتجاه إلى تصدير المنتجات الصناعية المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

ولفت إلى أن مصر تمتلك كل المقومات البشرية والطبيعية لتكون واحدة من أهم الدول الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.

المصرى اليوم

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