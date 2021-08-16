طبول فرقة النيل للغناء الشعبي تدق على شاطئ جمصة

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استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة خطة تجوال فرقها الفنية في المدن الساحلية ضمن احتفالات «صيف بلدنا» التي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

استقبلت مدينة جمصة فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة منال إبراهيم، والتي قدمت مجموعة متنوعة من الأغاني الشعبية التراثية منها «القلل القناوي، كل اللى قلبه انكوى، دوسى يا عروسة على البساط، يا صلاة الزين، أسمر شاغلني» وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن فعاليات صيف بلدنا على شاطئ مصيف جمصة مستمرة حتى نهاية أغسطس الجاري، بهدف تقديم جرعة ثقافية مكثفة للجماهير وتعريفهم بما تقدمه قصور الثقافة من فنون وخاصة للمصطافين في المدن الساحلية في فترة الإجازة الصيفية.