للمديرين.. احذر إنهاء خدمة موظف دون تفويض من السلطة المختصة

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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا رئيس مجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبيه سابقًا بعقوبة التنبيه، لما نسب اليه من إنهاء خدمة موظفين صادر ضدهما حكم جنائي بتهمة التزوير، على الرغم من عدم التفويض له من السلطة المختصة في إصدار تلك القرارت.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.

كان رئيس قسم التنظيم سابقاً بالوحدة المحلية بالشقر مركز كفر شكر القليوبية قد تقدم بشكوي ضد المختصين بمجلس مدينة كفر شكر، والوحدة المحلية بالشقر، لإصدارهم قرار بإنهاء خدمة موظفين بتهمة التزوير، لدى وجود أحدهما بمحبسه وذلك دون العرض على السلطة المختصة بعد إنتهاء مدة حبسه والإفراج عنه في 25/06/2018 على نحو ما نظم القانون.

ورأت المحكمة، أنه عن المخالفة المنسوبة للمحال، بأنه تجاوز حدود اختصاصه الوظيفي بأن أصدر القرار عام 2018 بإنهاء خدمة موظفين رغم عدم التفويض له من السلطة المختصة في إصدار مثل تلك القرارات وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

وثبت من الاوراق، أنه قد صدر حكم جنائي نهائي ضد، مسؤول حماية الأراضي بالوحدة المحلية بالشقر، ورئيس القسم الفني بالوحدة المحلية بالشقر في الجناية المنسوبة له بجنايات كفر شكر بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بتهمة التزوير، وبناء عليه صدر القرار رقم (32) لسنة 2018 من المحال بوصفه رئيس مجلس مدينة كفر شكر بأنهاء خدمة كلاً من المذكورين، تطبيقاً لنص المادة (179) من اللائحة التنفيذية للقانون .

ولما كان المنوط به والمختص قانوناً بإصدار القرار المشار إليه هو المحافظ باعتباره السلطة المختصة وفقا لنص البند (1) من المادة (2) من القانون رقم (81) لسنة 2016 المشار إليها، أو من يفوضه في ذلك، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد صدور قرار بتفويض المحافظ سلطته في هذا الشأن لرؤساء مجالس المراكز والمدن، وإذ أقر المحال في التحقيقات بأنه قد أصدر ووقع بالفعل على قرار إنهاء الخدمة، فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يستوجب مجازاته عنها بالجزاء الإداري المناسب.