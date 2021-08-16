نادي المطلقات: لهذه الأسباب يجب حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير الأنصاري، مؤسس نادي المطلقات، إن المرأة بعد 20 عاما من الزواج تكون قد أفنت عمرها وأموالها، بالإضافة إلى تربية الأولاد وتوفير الراحة للزوج لكي يستطيع العمل، لذلك فإن لها الحق في أمواله، موضحة أنها ما زالت تؤيد حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق.

وأضافت «الأنصاري»، خلال لقائها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على قناة «mix»: «كنت أعيش في إنجلترا قبل طلاقي، وبعد طلاقي الذي تم في إنجلترا لم أحصل على أي شيء من زوجي، حيث إنه لم يكن يمتلك أموالا»، مشيرة إلى أن هناك من ينتقدها جدا بعد موافقتها على فكرة حصول المرأة على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق ويرونها مخالفة للدين الإسلامي.

وأشارت مؤسس نادي المطلقات إلى أن هناك من يوافقها الرأي وهي الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر، ففي حال كان للمرأة أطفال من زوجها خلال أول 5 سنوات من الزواج، يجب إقرار قانون بأن تحصل الأم على جزء من أموال الزوج، لأنه في حال طلّق الرجل زوجته، فيطلق معها الأبناء، ولا يقوم برعايتهم أو إعطائهم أموالهم المستحقة.