شاهد.. درة بإطلالة مثيرة بـ«هوت شورت» على شاطئ البحر (صور)

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شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» بمجموعة من الصور، من إجازتها الصيفية التي تقضيها على البحر من إحدى المدن الساحلية، وظهرت درة من خلال الصور بإطلالة صيفية جرئية، حيث ارتدت توب مكشوف الذراعين، و«هوت شورت»، يبرز جمال إطلالتها.

وعلقت على الصور، قائلة: «السماء فوق، والرمل في الأسفل، والسلام في الداخل.. قابلني حيث تلامس السماء البحر».

درة

درة

درة

على صعيد آخر تواصل درة تصوير مسلسلها «غالية» مع المخرجة شرين عادل في أماكن مختلفة في القاهرة، وهي حكاية جديدة من مسلسل «زي القمر» الذي يدور في حكايات منفصلة، عبارة عن خمس حلقات لكل حكاية.

والمسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها. تقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها غالية تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة.