أخبار عاجلة

زوار "معرض العروس" يشيدون بجهود غرفة الباحة وتنوع الفعاليات -
ترامب: آلاف الأمريكيين يبقون في أفغانستان كرهائن -
قرب مستوى الـ 71 دولاراً.. هبوط في سعر خام برنت ضمن تعاملات الأربعاء -
"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان: حالة تستمر حتى 8 مساء -
لديك أي من هذه الأعراض؟.. أنت مصاب بالاكتئاب وعليك مراجعة طبيب نفسي -
نجران.. لجنة توطين الوظائف تحصر 5 فرص عمل في مجال بيع النظارات -
إزالة "22" ورماً من رحم فتاة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
طقس حار إلى شديد الحرارة معتدل على المرتفعات.. تفاصيل أجواء الأربعاء هنا -
تناول البطاطس والوجبات السريعة البائتة.. خطر وأرضية خصبة للبكتيريا -
زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

احتفالية ثقافية فنية ضمن مبادرة حياة كريمة في أسيوط

Print
احتفالية ثقافية فنية ضمن مبادرة حياة كريمة في أسيوط احتفالية ثقافية فنية ضمن مبادرة حياة كريمة في أسيوط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

للأسبوع الثالث على التوالي تقام فعاليات مبادرة «حياة كريمة» تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، حيث قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي، وتنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني «بأسيوط، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وشهد قصر ثقافة ساحل سليم احتفالية ثقافية فنية بدأت بالسلام الوطني، أعقبه لقاء توعوي للشباب «حول الوقاية من اخطار الحريق» قدمه العميد حسام القرنشاوى، تناول الحديث حول كيفية التعامل مع أنواع الحريق وشرح مفصل عن استخدام طفاية الحريق والتعامل معها، بجانب لقاء حواري قدمه فضيلة الشيخ سيد عبدالعزيز حول قضايا الشباب المعاصرة وأهمية ترسيخ المواطنة في وجدان الشباب ودعم الوطن، وأضافت نشوى رائف خلال حديثها أن المشروعات التنموية والخدمية التي تقدمها الدولة ومؤسساتها، هي الداعم الأول والرئيسي لتطوير عجلة التنمية المستدامة، والتي تتمثل في مبادرة حياة كريمة، كما أكد الدكتور أحمد مصطفي خلال اللقاء الحواري، على أن المرأة المصرية تحظي بكل أنواع الدعم، وأن سلوكيات وصحة المرأة تتمثل في ترك العادات والتقاليد الخاطئة مثل «ختان الإناث» و«الزواج المبكر» والذي ينتشر بصورة كبيرة في صعيد .

وتلى ذلك أمسية شعرية للأديب الدكتور سيد عبدالرازق والشاعرة سامية ربيع حيث قدموا مجموعة من القصائد الشعرية وسجال شعرى، بجانب عرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، قدمت خلاله مجموعة من التابلوهات الغنائية التراثية الراقصة منها «التنورة، والعصا».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا