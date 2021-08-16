احتفالية ثقافية فنية ضمن مبادرة حياة كريمة في أسيوط

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للأسبوع الثالث على التوالي تقام فعاليات مبادرة «حياة كريمة» تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، حيث قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي، وتنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني «بأسيوط، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وشهد قصر ثقافة ساحل سليم احتفالية ثقافية فنية بدأت بالسلام الوطني، أعقبه لقاء توعوي للشباب «حول الوقاية من اخطار الحريق» قدمه العميد حسام القرنشاوى، تناول الحديث حول كيفية التعامل مع أنواع الحريق وشرح مفصل عن استخدام طفاية الحريق والتعامل معها، بجانب لقاء حواري قدمه فضيلة الشيخ سيد عبدالعزيز حول قضايا الشباب المعاصرة وأهمية ترسيخ المواطنة في وجدان الشباب ودعم الوطن، وأضافت نشوى رائف خلال حديثها أن المشروعات التنموية والخدمية التي تقدمها الدولة ومؤسساتها، هي الداعم الأول والرئيسي لتطوير عجلة التنمية المستدامة، والتي تتمثل في مبادرة حياة كريمة، كما أكد الدكتور أحمد مصطفي خلال اللقاء الحواري، على أن المرأة المصرية تحظي بكل أنواع الدعم، وأن سلوكيات وصحة المرأة تتمثل في ترك العادات والتقاليد الخاطئة مثل «ختان الإناث» و«الزواج المبكر» والذي ينتشر بصورة كبيرة في صعيد مصر.

وتلى ذلك أمسية شعرية للأديب الدكتور سيد عبدالرازق والشاعرة سامية ربيع حيث قدموا مجموعة من القصائد الشعرية وسجال شعرى، بجانب عرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، قدمت خلاله مجموعة من التابلوهات الغنائية التراثية الراقصة منها «التنورة، والعصا».