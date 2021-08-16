ميركل تحذر من أزمة إذا لم يتم دعم الأفغان الفارين من طالبان

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين إن على ألمانيا والدول الغربية الأخرى تقديم مساعدات للدول المجاورة لأفغانستان لمساعدتها على التعامل مع تدفق الأفغان الفارين من حركة طالبان حتى لا تتكرر أزمة المهاجرين في عام 2015.

وأضافت ميركل خلال مؤتمر صحفي "نحتاج إلى التأكد من أن العديد من الأشخاص الذين لديهم بواعث قلق ومخاوف كبيرة... لديهم إقامة آمنة في البلدان المجاورة لأفغانستان".

وقالت "يجب ألا نكرر خطأ الماضي عندما لم نعط أموالا كافية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرامج مساعدات أخرى، وغادر الناس الأردن ولبنان باتجاه أوروبا".