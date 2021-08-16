«الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس» بثقافة القليوبية

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظم قصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان «الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس» حاضرها د. عبدالرحمن عبدالعظيم مشهور، بحضور مدير عام الفرع، أدار الحوار رأفت سعيد، أوضح مشهور أن الشائعات ظاهرة إجتماعية ملازمة للمجتمعات وجدت منذ أن وجد الإنسان على سطح الأرض، وقد تطورت مع تطور الحضارات ومع التطور التكنولوجي والمعلوماتي وما تبع ذلك من ثورة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حيث أصبحت إحدى أدوات حروب الجيل الرابع والخامس التي يستخدمها أهل الشر لإحداث الفتنة وبث روح اليأس والإحباط بين المواطنين.

وبحسب بيان، الاثنين، عقدت مكتبة المنزلة وبيت ثقافة القلج ورشة رسم حر للأطفال، فيما أعد قصر ثقافة الطفل ببنها مجلة حائط بمناسبة العيد القومي للمحافظة بمشاركة الأطفال، تضمنت مجموعة من المعلومات حول هذا الموضوع، إضافة لورشة تلوين للقطع الفنية نتاج الورش السابق تنفيذها، بينما أعدت مكتبة كفر على شرف الدين ورشة حكي للأطفال حول العيد القومي للمحافظة، كما نظم بيت ثقافة سنديون ورشة إعادة تدوير للخامات القابلة للاستخدام لعمل مقلمة مكتب، فيما بثت صفحة الفرع الرسمية ورشة حكي أعدها قصر ثقافة بهتيم لقصة «جزاء الطمع» بصوت ندا جمال، ومعرض رسوم أطفال أعده قصر ثقافة كفر شكر بمناسبة العيد القومي للمحافظة.