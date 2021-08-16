لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي

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أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن هناك متابعة يومية لاختبارات القدرات لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم ولمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والشفافية الكاملة في أعمال اختبارات القدرات.

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات يزور جامعة جنوب الوادي

و اشار ان وفد من المجلس الاعلى للجامعات زار الجامعة لمتابعة اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والاعلام والتمريض بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات يزور جامعة جنوب الوادي

تضمنت الجولة متابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات والالتزام بالتباعد واجراءات التعقيم لمواجهة فيروس كورونا كما تابعت اللجنة سير العمل في منافذ توريد رسوم الاختبار ولجان اختبار القدرات وغرف الكنترول.

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات يزور جامعة جنوب الوادي

ضم وفد اللجنة الدكتور علاء عبدالعاطي استاذ الاعلام وعضو لجنة متابعة اختبارات القدرات بالمجلس الاعلى للجامعات والمهندس محمود رجب بشبكة المعلومات بالمجلس الاعلى للجامعات.

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات يزور جامعة جنوب الوادي

شهد الجولة الدكتور محمد سعيد عبدالله عميد كلية التربية النوعية والدكتور اشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية والدكتورة نادية عبدالله عميدة كلية التمريض والدكتور حلمي محسب عميد كلية الاعلام والدكتور احمد حلمي مدير مركز الاختبارات الالكترونية بجامعة جنوب الوادي.