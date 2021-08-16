أخبار عاجلة

زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض -
نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس -
الشباب : ما يتداول بمواقع التواصل حول الفيصلي عار عن الصحة -
"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان: حالة تستمر حتى 8 مساء -
لديك أي من هذه الأعراض؟.. أنت مصاب بالاكتئاب وعليك مراجعة طبيب نفسي -
تنسيق 2021 .. مواعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء «الثانية والثالثة» من الثانوية العامة -
تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 -
#بوستر.. أفلام "كسرت الدنيا" ولكن هل غيرت في حياتنا شيئا؟ -
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني إلى 2% -
واشنطن تعرض مكافأة بملايين الدولارات مقابل معلومات عن "زعيم بارز في حزب الله" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن هناك متابعة يومية لاختبارات القدرات لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم ولمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد والشفافية الكاملة في أعمال اختبارات القدرات.

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات يزور جامعة جنوب الوادي

و اشار ان وفد من المجلس الاعلى للجامعات زار الجامعة لمتابعة اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والاعلام والتمريض بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات يزور جامعة جنوب الوادي

تضمنت الجولة متابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات والالتزام بالتباعد واجراءات التعقيم لمواجهة فيروس كورونا كما تابعت اللجنة سير العمل في منافذ توريد رسوم الاختبار ولجان اختبار القدرات وغرف الكنترول.

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات يزور جامعة جنوب الوادي

ضم وفد اللجنة الدكتور علاء عبدالعاطي استاذ الاعلام وعضو لجنة متابعة اختبارات القدرات بالمجلس الاعلى للجامعات والمهندس محمود رجب بشبكة المعلومات بالمجلس الاعلى للجامعات.

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات يزور جامعة جنوب الوادي

شهد الجولة الدكتور محمد سعيد عبدالله عميد كلية التربية النوعية والدكتور اشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية والدكتورة نادية عبدالله عميدة كلية التمريض والدكتور حلمي محسب عميد كلية الاعلام والدكتور احمد حلمي مدير مركز الاختبارات الالكترونية بجامعة جنوب الوادي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

لبنان تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لبنان تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجزائر تسجل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية