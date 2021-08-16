خبيرة علاقات للأمهات: «بلاش تدخلي في اختيار شريك حياة بنتك»

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قالت الدكتورة بسمة سليم، خبيرة العلاقات الأسرية، إن اختيار الشريك الحياة يتطلب العديد من الشروط، أولها أن يكون هناك قبول نفسي وروحي، مشيرة إلى أن الدين الإسلامي اشترط هذا الركن لإتمام عقد الزواج وهو الإيجاب والقبول.



وأضافت «سليم»، خلال لقائها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على قناة «mix»، أنه يجب على الفتاة ألاّ تقبل بأي شريك حياة دون الشعور بأنه الشخص المناسب أو توافق عليه لمجرد أن الأهل موافقين عليه أو الأم ترغب في إتمام الزواج لأنها تراه مناسب.

وتابعت: «نصيحتي لكل أم بلاش تدخلي في اختيار شريك حياة بنتك؛ لأنك بعد عمر طويل هتسيبي بنتك لوحدها مع هذا الشخص وفي هذه الحالة لا تكون سعيدة في حياتها».

وأكملت: «الله تعالى قال في كتابه العزيز:»وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ«، مشيرة إلى أن الأية الكريمة لخصت مواصفات الشريك المناسب للحياة، فالمراد بالسكن هنا هو الاحتواء الروحي والقبول العاطفي.