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الملك يوجه بمعالجة جرحى انفجار عكار في الأردن

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الملك يوجه بمعالجة جرحى انفجار عكار في الأردن الملك يوجه بمعالجة جرحى انفجار عكار في الأردن

جي بي سي نيوز :- اوعز ملك الأردن عبد الله الثاني، بنقل الجرحى اللبنانيين في حادث انفجار صهريج للوقود في عكار، للعلاج في المستشفيات الأردنية.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "أحر مشاعر العزاء والمواساة إلى أشقائنا في لبنان بضحايا حادث تفجر خزان الوقود في عكار".

وأضاف: "نقف مع أشقائنا بكل الإمكانات، وبتوجيه من جلالة الملك ننسق مع الأشقاء لتقديم أي مساعدة مطلوبة، بما في ذلك معالجة الجرحى في الأردن".

واختتم قائلا: "رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل".

وكان الصليب الأحمر اللبناني، قد كشف أن فرقه انتشلت 20 قتيلا و80 مصابا، حتى اللحظة، من محيط مكان انفجار خزان صهريج وقود في بلدة التليلة بعكار شمالي لبنان.

ونقل المصابون إلى عدد من المستشفيات التي أطلقت نداءات استغاثة لتامين وحدات من الدم للجرحى.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "أحر مشاعر العزاء والمواساة إلى أشقائنا في لبنان بضحايا حادث تفجر خزان الوقود في عكار".

وأضاف: "نقف مع أشقائنا بكل الإمكانات، وبتوجيه من جلالة الملك ننسق مع الأشقاء لتقديم أي مساعدة مطلوبة، بما في ذلك معالجة الجرحى في الأردن".

واختتم قائلا: "رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل".

وكان الصليب الأحمر اللبناني، قد كشف أن فرقه انتشلت 20 قتيلا و80 مصابا، حتى اللحظة، من محيط مكان انفجار خزان صهريج وقود في بلدة التليلة بعكار شمالي لبنان.

ونقل المصابون إلى عدد من المستشفيات التي أطلقت نداءات استغاثة لتامين وحدات من الدم للجرحى.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "أحر مشاعر العزاء والمواساة إلى أشقائنا في لبنان بضحايا حادث تفجر خزان الوقود في عكار".

وأضاف: "نقف مع أشقائنا بكل الإمكانات، وبتوجيه من جلالة الملك ننسق مع الأشقاء لتقديم أي مساعدة مطلوبة، بما في ذلك معالجة الجرحى في الأردن".

واختتم قائلا: "رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل".

وكان الصليب الأحمر اللبناني، قد كشف أن فرقه انتشلت 20 قتيلا و80 مصابا، حتى اللحظة، من محيط مكان انفجار خزان صهريج وقود في بلدة التليلة بعكار شمالي لبنان.

ونقل المصابون إلى عدد من المستشفيات التي أطلقت نداءات استغاثة لتامين وحدات من الدم للجرحى.

جي بي سي نيوز

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