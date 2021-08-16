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انتخاب ممدوح العبادي رئيسا لمؤسسة "ياسر عرفات"

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انتخاب ممدوح العبادي رئيسا لمؤسسة "ياسر عرفات" انتخاب ممدوح العبادي رئيسا لمؤسسة "ياسر عرفات"

جي بي سي نيوز :- انتخب السياسي الأردني ممدوح العبادي، السبت، رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة "ياسر عرفات"، خلفا للدبلوماسي المصري عمرو موسى.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده مجلس أمناء المؤسسة، عبر اتصال مرئي، بمشاركة أعضاء المجلس وشخصيات فلسطينية وعربية بارزة، وفق بيان للمؤسسة.

وأفاد البيان بـ"انتخاب السياسي الأردني ممدوح العبادي رئيسا لمجلس أمناء المؤسسة، خلفا للمصري عمرو موسى، والقيادي الفلسطيني البارز نبيل شعث، رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، خلفا لناصر القدوة".

وأعرب العبادي عن اعتزازه بثقة أعضاء مجلس الأمناء، مؤكدا حرصه على مواصلة مسيرة المؤسسة لما تحمله من رسالة نبيلة وتوثيق للذاكرة الفلسطينية والعربية، ولإنجازاتها المتميزة في العمل الفلسطيني والعربي، بحسب البيان.

والعبادي، برلماني وسياسي أردني تولى عدة مناصب برلمانية وحكومية في بلاده، أبرزها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء بين عامي 2017 و2018.

وفي 3 أغسطس/ آب الجاري، قدم عمرو موسى استقالته من رئاسة مجلس أمناء المؤسسة، فيما أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القيادي ناصر القدوة، عقب أيام من فصله من حركة "فتح" في مارس/ آذار الماضي.

و"ياسر عرفات" مؤسسة غير ربحية، تأسست بموجب مرسوم رئاسي عام 2007، بهدف المحافظة على تراث الرئيس الفلسطيني الراحل وتخليد ذكراه لدى الشعوب العربية.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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