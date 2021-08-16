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: الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال

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فيديو : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال

جي بي سي نيوز :- وجه رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب محمد الظهراوي نهاية الاسبوع نداء لأهالي السيلة الحارثية - جنين في الضفة الغربية   بوقف كل أعمال العنف والفوضى التي تجري هناك .

وقال الظهراوي خلال اجتماع اللجنة بوفد من حزب جبهة العمل برئاسة أمين عام الحزب المهندس مراد العضايلة  وممثلين عن الحزب  لمناقشة قضية القدس وفلسطين  : إنني أناشد أهلنا في السيلة الحارثية باسمي كرئيس للجنة فلسطين وباسم اللجنة  وباسم الاردنيين جميعا  الاستجابة لهذا النداء :   يجب عليكم  الالتزام بمعايير النضال الوطني وأن تضعوا القضية الفلسطينية نصب اعينكم ، لأن ما يجري في السيلة  من فوضى وعمليات أخذ بالثأر   غير مقبول وما هو سوى فتنة  لضرب اللحمة الداخلية ،   ويجب أن يكون هناك صفح عما حدث ..

وقال الظهراوي : ننشاد كل الفلسطينيين في الداخل وفي الضفة الذهاب الى السيلة الحارثية للمساهة في اصلاح ذات البين  ووضع حد لكل المشاكل هناك وأن يكون هناك صفح  وان لا تنسوا جنين القسام التي ادبت الاحتلال ، جنين القسام التي ارست قواعد العمل الثوري ، وهذا هو أملنا في اهلنا هناك لأن الوضع خطير   .

وكانت عمليات ثأر وفوضى وقعت مؤخرا في السيلة الحارثية ضربت اللحمة الداخلية بين الاهالي  اثر  خلافات واعتداءات وصفت بالخطيرة .

شاهد الظهراوي :

 

 

 

المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

 

جي بي سي نيوز

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