يضم كهنة وخدام كنائس .. فتح باب التقديم لمعهد الرعاية والتربية حتي نهاية أكتوبر

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أعلن معهد الرعاية والتربية،التابع للكنيسة القبطية الارثوذكسية، فتح الباب لقبول دفعة جديدة من الحاصلين على مؤهلات عليا (من آباء كهنة وأمناء خدمة وخدام وخادمات وخريجي إكليريكيات وجامعات ومعاهد عليا)، للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م، ابتداءًا من اليوم وحتى يوم ٣٠ أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان، تتكون الدراسة في المعهد من سنتين دراسيتين، الأولى تأسيسية، والثانية متخصصة في أحد أقسام المعهد التسعة، وهي أقسام: الكتاب المقدس، الإرشاد الأسري، الحياة الكنسية، الرعاية الكنسية، الإرشاد الروحي، الإرشاد النفسي، رعاية الطفولة، رعاية كبار السن، الموارد البشرية.

ومعهد الرعاية والتربية هو معهد قبطي أرثوذكسي تأسس عام ١٩٧٤، الرئيس الأعلى له هو البابا تواضروس الثاني، ووكيله الأنبا موسى أسقف الشباب، ويهدف المعهد إلى إعداد رعاة متخصصين ومتميزين في مجالات رعوية متنوعة، وإلى تطوير الفكر الرعوي ونشر الاتجاهات الرعوية الصحيحة من خلال أقسامه، كما يتيح المعهد فرصة الدراسة بنظام الانتساب من خلال التقدم للالتحاق في فروعه بالإيبارشيات داخل مصر وخارجها والبالغ عددها ٤٠ فرعًا داخل مصر و٢٥ بالخارج.

و يمنح المعهد درجة الدبلومة في الرعاية في أي تخصص بكل أقسامه وكذلك درجتي الماجستير والدكتوراه، كما يوفر المادة العلمية مطبوعة ومسجلة للدارسين داخل مصر وخارجها.