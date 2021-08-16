أخبار عاجلة

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين -
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟ -
موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها -
‏ مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات -
بلدية بلقرن: "حديقة باشوت" تم صيانتها وقربها من الغابات سبب وجود القرود -
البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الخارجية الأمريكية: اكتمال إخلاء سفارتنا في كابول

Print
الخارجية الأمريكية: اكتمال إخلاء سفارتنا في كابول الخارجية الأمريكية: اكتمال إخلاء سفارتنا في كابول

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، استكمال إجلاء الموظفين من سفارتها في كابول، بعد ساعات من بدء الولايات المتحدة سحب الموظفين وسط سيطرة طالبان على العاصمة ودخولهم القصر الرئاسي.

وحسب صحيفة ذا هل، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان: «يمكننا أن نؤكد أن الإخلاء الآمن لجميع موظفي السفارة قد اكتمل الآن. ويوجد جميع موظفي السفارة في مباني مطار حامد كرزاي الدولي، الذي يتم تأمين محيطه من قبل الجيش الأمريكي».

وتأتي هذه الأنباء بعد أن بدأت الولايات المتحدة إجلاء الموظفين من السفارة صباح الأحد، بعد سيطرة طالبان على كابول، الأمر الذي دفع الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى مغادرة البلاد.

وتم إنزال العلم الأمريكي من السفارة الأمريكية في كابول في وقت سابق يوم الأحد، في خطوة أخيرة في إجلاء الموظفين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»