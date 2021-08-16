الخارجية الأمريكية: اكتمال إخلاء سفارتنا في كابول

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، استكمال إجلاء الموظفين من سفارتها في كابول، بعد ساعات من بدء الولايات المتحدة سحب الموظفين وسط سيطرة طالبان على العاصمة ودخولهم القصر الرئاسي.

وحسب صحيفة ذا هل، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان: «يمكننا أن نؤكد أن الإخلاء الآمن لجميع موظفي السفارة قد اكتمل الآن. ويوجد جميع موظفي السفارة في مباني مطار حامد كرزاي الدولي، الذي يتم تأمين محيطه من قبل الجيش الأمريكي».

وتأتي هذه الأنباء بعد أن بدأت الولايات المتحدة إجلاء الموظفين من السفارة صباح الأحد، بعد سيطرة طالبان على كابول، الأمر الذي دفع الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى مغادرة البلاد.

وتم إنزال العلم الأمريكي من السفارة الأمريكية في كابول في وقت سابق يوم الأحد، في خطوة أخيرة في إجلاء الموظفين.