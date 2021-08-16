كورونا.. البرازيل تسجّل 13957 إصابة جديدة و1556 في كوريا الجنوبية و101 حالة بمصر

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خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 13957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و270 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن البرازيل سجّلت حتى الآن نحو 20 مليوناً و332 ألف شخص منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 569 ألفاً و58 شخصاً.

وتحتل البرازيل حالياً المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

كوريا الجنوبية

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 1556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 225 ألفاً و481 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول، إنه تمّ تسجيل 11 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2167 حالة.

مصر

سجّلت مصر 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها 285358 من ضمنهم 234114 حالة تمّ شفاؤها، و16619 حالة وفاة.