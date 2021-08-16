"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها ونجران ومكة المكرمة

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سماء غائمة وأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا للرياح السطحية مع طقس شديد الحرارة على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى، تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة، تمتد حتى مناطق (نجران، مكة المكرمة)، وسماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر؛ ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.