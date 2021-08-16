أخبار عاجلة

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين -
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟ -
موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها -
‏ مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات -
بلدية بلقرن: "حديقة باشوت" تم صيانتها وقربها من الغابات سبب وجود القرود -
البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الاسكندرية الأزهرية» تشارك بجناح مطبوعات ولوحات فنية بمعرض الكتاب (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن المنطقة تشارك بجناح الازهر الشريف ضمن أجنحة معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب 2021 ،والذى جرى افتتاحه اليوم الاثنين.

وأوضح «هاشم»، لـ«المصرى اليوم»، أن الجناح يضم مجموعات كبيرة ومتنوعة من الكتب واللوحات الفنية المقدمة من منطقة الإسكندرية بأيدي المعلمين والمعلمات والطلاب، مشيرا إلى أنه أجرى جولة داخل الجناح أمس استعدادا للمعرض، حيث يضم جناح الأزهر الشريف الورش الفنية التي تقام تحت إشراف هشام الرفاعي مستشار التربية الفنية، وبمعاونة أحمد بكري موجه التربية الفنية.

يشار إلى أنه يجرى افتتاح المعرض اليوم بحضور كل من الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ترافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

ويضم المعرض 65 دار نشر مصرية وعربية، كما أن هناك العديد من الأنشطة الثقافية التي تقام على هامش المعرض عبر الإنترنت بشكل تفاعلي من خلال وبينار مكتبة الإسكندرية، وسوف تبث الفعاليات بشكل حي في كل سفارات المعرفة بجميع المحافظات، وعبر منصات مكتبة الإسكندرية الإلكترونية.

"الاسكندرية الأزهرية" تشارك بجناح مطبوعات ولوحات فنية بمعرض الكتاب (صور)
"الاسكندرية الأزهرية" تشارك بجناح مطبوعات ولوحات فنية بمعرض الكتاب (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»