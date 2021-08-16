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قال الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن المنطقة تشارك بجناح الازهر الشريف ضمن أجنحة معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب 2021 ،والذى جرى افتتاحه اليوم الاثنين.

وأوضح «هاشم»، لـ«المصرى اليوم»، أن الجناح يضم مجموعات كبيرة ومتنوعة من الكتب واللوحات الفنية المقدمة من منطقة الإسكندرية بأيدي المعلمين والمعلمات والطلاب، مشيرا إلى أنه أجرى جولة داخل الجناح أمس استعدادا للمعرض، حيث يضم جناح الأزهر الشريف الورش الفنية التي تقام تحت إشراف هشام الرفاعي مستشار التربية الفنية، وبمعاونة أحمد بكري موجه التربية الفنية.

يشار إلى أنه يجرى افتتاح المعرض اليوم بحضور كل من الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ترافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

ويضم المعرض 65 دار نشر مصرية وعربية، كما أن هناك العديد من الأنشطة الثقافية التي تقام على هامش المعرض عبر الإنترنت بشكل تفاعلي من خلال وبينار مكتبة الإسكندرية، وسوف تبث الفعاليات بشكل حي في كل سفارات المعرفة بجميع المحافظات، وعبر منصات مكتبة الإسكندرية الإلكترونية.

"الاسكندرية الأزهرية" تشارك بجناح مطبوعات ولوحات فنية بمعرض الكتاب (صور)