الإسكندرية في المركز الثالث في تطعيم المواطنين والمسافرين للخارج

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قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، أن محافظة الإسكندرية تصدرت محافظات الجمهورية في نسبة تحقيق المستهدف وأعداد الحاصلين على تطعيمات فيروس كورونا المستجد، سواء بالنسبة للتطعيم المعتاد أو تطعيم الراغبين في السفر للخارج، حيث حققت الإسكندرية المركز الثالث في نسبة التغطية بعد محافظتى دمياط والبحر الأحمر مع مراعاة الفارق الكبير في تعداد السكان.

وأضاف وكيل الوزارة، أن ذلك يأتى في إطار حرص الدولة على حصول كافة المواطنين المستهدفين على لقاح كورونا، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لزيادة منافذ تقديم التطعيمات.

وأجرى «السقعان» جولة للمرور على مراكز التطعيمات للمسافرين، أمس شملت المرور على مركز المراقبة الدولية بالجمرك ومركز وحدة العجمى البحرية ومركز وحدة المندرة لطب الأسرة ومركز وحدة سموحة لطب الأسرة، كما تم المرور على مراكز مخصصة لتقديم التطعيم لغير المسافرين مستوصف صدر الجمرك ومستشفى دار إسماعيل، وتواجدت أيضا وفرق التوعية والثقافة الصحية بمراكز سان ستيفانو والعمراوى والرمد وسموحه ومحرم بك.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ان جميع فرق الاشراف بالمديرية من إدارات العلاجي والرعاية الأساسية والصيدلة تشارك مع فرق الطب الوقائى بالمديرية بالتعاون والدعم لجميع مراكز اللقاح، مشيرا أن متوسط إجمالي عدد التطعيمات يوميا يتجاوز 17 ألف جرعة.

الاسكندرية في المركز الثالث جمهوري في تطعيم المواطنين والمسافرين .. وتلقيح 17 ألف جرعة يوميا

الاسكندرية في المركز الثالث جمهوري في تطعيم المواطنين والمسافرين .. وتلقيح 17 ألف جرعة يوميا

الاسكندرية في المركز الثالث جمهوري في تطعيم المواطنين والمسافرين .. وتلقيح 17 ألف جرعة يوميا

الاسكندرية في المركز الثالث جمهوري في تطعيم المواطنين والمسافرين .. وتلقيح 17 ألف جرعة يوميا

الاسكندرية في المركز الثالث جمهوري في تطعيم المواطنين والمسافرين .. وتلقيح 17 ألف جرعة يوميا