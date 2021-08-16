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في تفتيش مفاجئ .. غلق عيادات ومعامل تحاليل بدون ترخيص بالإسكندرية

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في تفتيش مفاجئ .. غلق عيادات ومعامل تحاليل بدون ترخيص بالإسكندرية في تفتيش مفاجئ .. غلق عيادات ومعامل تحاليل بدون ترخيص بالإسكندرية

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شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلى، حملة مفاجئة للتفتيش على جميع المنشآت الطبية الخاصة الموجودة على امتداد شارع الجلاء بمنطقة فيكتوريا بدائرة قسمى شرطة ثانى الرمل أول المنتزه، وأسفرت عن ضبط منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الفرق المشاركة في الحملة قامت بالتفتيش على 83 منشأة طبية خاصة شملت مستشفيات ومراكز تخصصية ومراكز علاج طبيعى وعيادات ومعامل ومحال نظارات بهدف الوقوف على استيفاء اشتراطات الترخيص وسلامة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى .

وأوضح «السقعان»، أنه تقرر غلق 31 عيادات خاصة وتخصصية، ومعمل للتحاليل الطبية، ومركز علاج طبيعى، ومركزين للأسنان ومحل نظارات لعدم حصولها على ترخيص قبل مزاولة نشاطها، كما تقرر غلق عيادات تخصصية ومراكز علاج طبيعي لوجود أدوية وكيماويات غير مصرح بها داخل المنشأة تم تحريزها بواسطة التفتيش الصيدلى المصاحب للحملة.

وأشار إلى أن الحملة حررت محضر شرطة ضد اخصائى علاج طبيعى لقيامه بممارسة أعمال لا يجوز ممارستها لغير الأطباء وثلاثة أشخاص لقيامهم بممارسة مهنة العلاج الطبيعى بدون ترخيص، داخل أحد مراكز العلاج الطبيعي، لافتا أنه تم أيضا أمهال عدد من المنشآت مدد تتراوح بين أسبوع واحد وأسبوعين لتلافى بعض المخالفات توقيا لصدور قرارات بالغلق ضدهم .

شارك في الحملة على مدى يومين 10 من مفتشى العلاج الحر وثمانية من مفتشى إدارة التفتيش الصيدلى.

المصرى اليوم

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