بداية من الأحد المقبل .. المدرسة الثانوية الفنية تفتح باب الالتحاق بها بمقابلة شخصية

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أعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن موعد إجراء الامتحانات والمقابلة الشخصية للطلاب الجدد من بين المتقدمين للإلتحاق بالمدرسة هذا العام بمقر المدرسة بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

وحددت لطلاب محافظة المنوفية إجراء الاختبارات والمقابلة الشخصية يوم الأحد الموافق 29-8-2021 للحاصلين على مجموع (276.5)الي (280) أساسي أما الحاصلين على مجموع (276) يتم إجراء الامتحانات والمقابلة الشخصية يوم الاثنين 30-8-2021 كمجموعة إحتياطية من الساعه التاسعه صباحا.

وحددت لطلاب محافظة الغربية إجراء الاختبارات والمقابلة الشخصية يوم الخميس الموافق 26-8-2021 للحاصلين على مجموع (275.5) إلى (280) أساسي أما الحاصلين على مجموع (274.5 :275 ) كمجموعة إحتياطية من الساعه التاسعة صباحا.

وبالنسبة لطلاب محافظة الشرقية ستجري الاختبارات والمقابلة الشخصية يوم الأربعاء الموافق 25-8-2021 للحاصلين على مجموع (276) إلى (280) أساسي أما الحاصلين على مجموع (275: 275.5) كمجموعة إحتياطية من الساعه التاسعة صباحا.

ولطلاب مدن القناة (الإسماعيلية- السويس- بورسعيد) ستجري الاختبارات والمقابلة الشخصية يوم الأربعاء الموافق 25-8-2021 للحاصلين على مجموع ( 262.5: 280) أساسي أما الحاصلين على مجموع (260: 262) كمجموعة إحتياطية من الساعه التاسعة صباحًا.

وذكرت أنه سوف تُجري الامتحانات والمقابلة الشخصية لجميع المتخلفين عن المواعيد السابقة لجميع المحافظات يوم الثلاثاء الموافق 31-8-2021.

ونوهت على ضرورة التزام كل طالب الحضور إلى المدرسة في الموعد المحدد ومعه اصل استمارة نجاح الاعدادية وصورة منها أو بيان نجاح وصورة منه مع ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا والالتزام بتعليمات وزارة الصحة.