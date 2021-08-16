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طاجيكستان وكازاخستان تنفيان هبوط طائرة رئيس جمهورية أفغانستان على أراضيهما

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طاجيكستان وكازاخستان تنفيان هبوط طائرة رئيس جمهورية أفغانستان على أراضيهما طاجيكستان وكازاخستان تنفيان هبوط طائرة رئيس جمهورية أفغانستان على أراضيهما

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نفت طاجيكستان وكازاخستان الأخبار المتداولة بشأن فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى أراضيهما، بعد دخول حركة طالبان إلى العاصمة كابول ودخولهم للقصر الرئاسي.

قالت وزارة الخارجية الطاجيكية في بيان لها، إن الطائرة التي تقل الرئيس الأفغاني أشرف غني، لم تدخل المجال الجوي لطاجيكستان ولم تهبط على أراضي البلاد.

وأضافت الوزارة: "تجدر الإشارة أيضا، إلى أن الجانب الطاجيكي لم يتلق طلبا بهذا الخصوص من الجانب الأفغاني".

ومن جهتها، قالت وزارة خارجية كازاخستان، إن الرئيس الأفغاني أشرف غني، غير موجود في الأراضي الكازاخستانية.

وبعد ساعات قليلة على مغادرته البلاد، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني في منشور على فيسبوك أنه اختار مغادرة البلاد لتفادي إراقة الدماء مع دخول حركة طالبان القصر الرئاسي في كابول. وأضاف أن "طالبان انتصرت وهي مسؤولة الآن عن شرف الحفاظ على بلادها".

وأوضح أنه غادر لتجنب حدوث اشتباكات مع طالبان كانت ستعرض حياة الملايين من سكان كابول للخطر. وتابع "إنهم يواجهون حالياً تحدّياً تاريخيّاً جديداً. إمّا أن يُحافظوا على اسم أفغانستان وشرفها وإمّا أن يُعطوا الأولويّة لأمكنة أخرى وشبكات أخرى".

ويعد رحيل أشرف غني عن السلطة من أبرز مطالب حركة طالبان خلال مفاوضات استمرّت شهوراً مع الأفغانيّة، إلا أن غني تمسك بالسلطة.

المصرى اليوم

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