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الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تبدأ تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني"

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الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تبدأ تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني" الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تبدأ تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني"
لمستشفيات قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة لها بمختلف المدن والمناطق

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تبدأ تنفيذ مشروع

بدأت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني" لمستشفيات قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة لها بمختلف مدن ومناطق المملكة، والذي سينطلق العمل به بعد عام من الآن، سعيًا إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى باستخدام أحدث التقنيات، وتوفير بيئة علاجية مميزة، من خلال رفع كفاءة العمل ومستويات الجودة المقدمة.

ويهدف المشروع إلى تطوير النظام المعلوماتي الصحي في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ودعم قرارات الأطقم الطبية، وتوفير الجهد والوقت أثناء العمل، وإصدار تقارير وإحصائيات شاملة، ومشاركة المعلومات بين مختلف المستشفيات والمراكز الصحية.

جاء ذلك في حفل أقيم في مستشفى قوى الأمن بالرياض، بحضور مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف العام على مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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