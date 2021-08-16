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اليوم.. محاكمة 10 متهمين في «أحداث عنف المطرية»

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اليوم.. محاكمة 10 متهمين في «أحداث عنف المطرية» اليوم.. محاكمة 10 متهمين في «أحداث عنف المطرية»

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف المطرية» في اتهامهم بالتجمهر.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لأنهم وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيّتوا النية على إزهاق روح كل مَن يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

المصرى اليوم

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