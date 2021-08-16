اليوم.. إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق الدكرور الإرهابية

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكما غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالانضمام إلى «خلية بولاق الدكرور الارهابية».

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لاشتراكه مع آخرين في الانضمام وتأسيس وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.