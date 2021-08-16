سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة»

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قصة حب تولد من رحم العنف والهروب والمواجهات والخيانة والشجاعة والتضحية، تجمع بين الخارج عن القانون جبل شيخ الجبل «تيم الحسن»، والإعلامية نور «سيرين عبد النور» ضمن أحداث الحكاية الجديدة من

مسلسل «الهيبة» الذى يحمل اسم «الحصاد» وبدأت قناة «mbc مصر 2» عرضه يومياً عبر شاشتها فى الثامنة مساءً يوميا.

وأوضحت سيرين عبد النور، بطلة الجزء الثالث من «الهيبة- الحصاد»، طبيعة الدور الذى تلعبه، وقالت: «أؤدى دور نور وهى إعلامية لبنانية صاحبة شخصية قوية، صنعت اسمها فى عالم الإعلام، وكان لديها طموحات كبيرة استطاعت تحقيق جزء كبير منها، فكان لها النجاح فى مشوارها المهنى بمساعدة أشخاص معينين، سيكون لهم لاحقاً تأثير كبير فى حياتها ضمن سياق الأحداث».

وأضافت «سيرين»: «سنرى كيف تتطور العلاقة بينها وبين هؤلاء الأشخاص الذين ساعدوها فى تطوير عملها يوم بدأت ببناء مستقبلها الإعلامى، وكيف سيؤثر ذلك على حياتها الجديدة التى اختارتها».

وحول ما ينتظره الجمهور من قصة الحب التى تجمعها بـ«جبل»، قالت سيرين: «سيدخل جبل حياة نور فى ظل الظروف التى تعيشها، لنرى وجهيْن مختلفين لـ(نور) ترسمهما علاقتها بهذا الرجل.. وهنا تُطرح أسئلة كثيرة عن قصة الحب المليئة بالرومانسية مع (جبل)».

ومن جانبه أوضح السيناريست باسم السلكا أن أحداث الجزء الثالث تنطلق إثر إطلاق النار المتبادل فى الهيبة وإصابة شاهين، ثم توتر العلاقات بين أولاد العم والهيبة عموماً.

وأضاف «السلكا»: «بالتوازى مع هذه الأحداث ستظهر نور التى تنشأ بينها وبين جبل علاقة إشكالية تغوص فى مفارقات درامية بين رومانسية وأكشن، وتلتقى بالصراع العشائرى لتصبح جزءاً منه». وتابع: «سنتعرف إلى موقف جبل فى خضم هذا كله، وفى ظل تطورات ستنسج شخصيات العمل وتضعهم فى مواجهة هذا الصراع».

مُسلسل «الهيبة- الحصاد» قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، وبطولة تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتى، جوزيف بونصار، محمد عقيل، خالد السيد، ختام اللحام، عباس جعفر، روزينا اللاذقانى، وسام حرب، ناظم عيسى.