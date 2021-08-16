أخبار عاجلة

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين -
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟ -
موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها -
‏ مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات -
بلدية بلقرن: "حديقة باشوت" تم صيانتها وقربها من الغابات سبب وجود القرود -
البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة»

Print
سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة» سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة»

لاقتراحات اماكن الخروج

قصة حب تولد من رحم العنف والهروب والمواجهات والخيانة والشجاعة والتضحية، تجمع بين الخارج عن القانون جبل شيخ الجبل «تيم الحسن»، والإعلامية نور «سيرين عبد النور» ضمن أحداث الحكاية الجديدة من

مسلسل «الهيبة» الذى يحمل اسم «الحصاد» وبدأت قناة «mbc 2» عرضه يومياً عبر شاشتها فى الثامنة مساءً يوميا.

وأوضحت سيرين عبد النور، بطلة الجزء الثالث من «الهيبة- الحصاد»، طبيعة الدور الذى تلعبه، وقالت: «أؤدى دور نور وهى إعلامية لبنانية صاحبة شخصية قوية، صنعت اسمها فى عالم الإعلام، وكان لديها طموحات كبيرة استطاعت تحقيق جزء كبير منها، فكان لها النجاح فى مشوارها المهنى بمساعدة أشخاص معينين، سيكون لهم لاحقاً تأثير كبير فى حياتها ضمن سياق الأحداث».

وأضافت «سيرين»: «سنرى كيف تتطور العلاقة بينها وبين هؤلاء الأشخاص الذين ساعدوها فى تطوير عملها يوم بدأت ببناء مستقبلها الإعلامى، وكيف سيؤثر ذلك على حياتها الجديدة التى اختارتها».

وحول ما ينتظره الجمهور من قصة الحب التى تجمعها بـ«جبل»، قالت سيرين: «سيدخل جبل حياة نور فى ظل الظروف التى تعيشها، لنرى وجهيْن مختلفين لـ(نور) ترسمهما علاقتها بهذا الرجل.. وهنا تُطرح أسئلة كثيرة عن قصة الحب المليئة بالرومانسية مع (جبل)».

ومن جانبه أوضح السيناريست باسم السلكا أن أحداث الجزء الثالث تنطلق إثر إطلاق النار المتبادل فى الهيبة وإصابة شاهين، ثم توتر العلاقات بين أولاد العم والهيبة عموماً.

وأضاف «السلكا»: «بالتوازى مع هذه الأحداث ستظهر نور التى تنشأ بينها وبين جبل علاقة إشكالية تغوص فى مفارقات درامية بين رومانسية وأكشن، وتلتقى بالصراع العشائرى لتصبح جزءاً منه». وتابع: «سنتعرف إلى موقف جبل فى خضم هذا كله، وفى ظل تطورات ستنسج شخصيات العمل وتضعهم فى مواجهة هذا الصراع».

مُسلسل «الهيبة- الحصاد» قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، وبطولة تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتى، جوزيف بونصار، محمد عقيل، خالد السيد، ختام اللحام، عباس جعفر، روزينا اللاذقانى، وسام حرب، ناظم عيسى.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020

جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا