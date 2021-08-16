تستقبله ساقية الصاوى اليوم.. «النفيخة» يشعلون المسرح بحفل يجمع الألحان التراثية والمعاصرة

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انتصف شهر أغسطس وتعود ساقية الصاوى لتقديم حفلاتها وأنشطتها الفنية، خلال موسم الصيف، حيث تستقبل عدة فرق غنائية وموسيقية، إلى جانب عروض مسرحية، وتقدم فرقة «النفيخة» حفلا موسيقيا، اليوم الإثنين، فى الثامنة مساءً، بقاعة النهر، أعد الفريق برنامجاً فنياً يتضمن مختارات من الألحان التراثية والحديثة التى تم توزيعها بأسلوب يناسب النحاسيات المستخدمة.

وتضم فرقة النفيخة 7 عازفين للآلات النحاسية، وتعمل على ﺘﻂﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ الموسيقية لهذه الآلات، إلى جانب إﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ الألحان ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ والمعاصرة بأسلوب جديد، ﻛﻤﺎ تهتم بوضع مؤلفات ﺧﺎﺻﺔ بالنحاسيات، بهدف إضافة لون صوتى مبتكر ﻟﻠﻤﻮﺳﻴقى ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

وتستقبل ساقية عبد المنعم الصاوى، غدا الثلاثاء، حفلاً شعرياً يجمع كلاً من «أحمد جابر» و«أحمد الزقالى»، على مسرح قاعة النهر، فى السادسة مساءً. وسيقدم كل منهما باقة من أجمل الأشعار.

وبدأ الشاعر أحمد جابر الكتابة منذ الطفولة، إذ شارك فى العديد من الحفلات، وهو صاحب ديوان بره الصندوق، حصل على المركز الأول على الجمهورية فى مسابقة مركز شباب القرى المقامة فى الإسكندرية عام 2018.

أما الشاعر أحمد عوض فبدأ مشواره الشعرى منذ دخوله الجامعة، وحصل على جائزة الجامعة التقديرية، وشارك فى العديد من الحفلات والندوات الثقافية.

وتستضيف ساقية عبد المنعم الصاوى، بعد غد حفل فرقة المايسترو للموسيقى العربية، بقيادة د.إيمان جنيدى، فى السابعة مساء بقاعة النهر، تضم الفرقة مجموعة من الأصوات المميزة والعازفين المهرة، وتقدم الفرقة أغانى الزمن الجميل، وتهدف الفرقة للمساهمة فى إحياء التراث القديم وتقديمه بشكل معاصر.

وتستعد فرقة مسرح الساقية للعرائس لإحياء حفل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الخميس، بقاعة الحكمة فى السابعة مساءً، ويتضمن الحفل مجموعة من أجمل ما غنى العندليب.

ويدخل مسرح الساقية للعرائس عامه السادس عشر برصيد يبلغ 18 مسرحية ماريونت تخاطب الصغار والكبار وتدخل فى إطار الترفيه التربوى الذى يرسخ القيم والأخلاق ويحفز التفكير الإبداعى، والمسرحيات من تأليف وإخراج المهندس محمد عبد المنعم الصاوى، الذى حقق حلمه الشخصى بإعادة كوكب الشرق أم كلثوم إلى المسرح من جديد، ومن بعدها العمالقة عبد الحليم حافظ وشادية وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب ومحمد منير الذى يطلق عليه أبناء الأجيال المعاصرة لقب «الملك»، وفى الأعوام الثمانية الأخيرة قام مسرح الساقية للعرائس بإضافة عروض علامات بارزة من النجوم والفرق العالمية فى القرن العشرين «البيتلز وأبا ولويس أرمسترونج».

وفى اليوم نفسه يقدم فريق «هوس باند» حفلا غنائيا فى الثامنة مساءً بقاعة النهر، ويسعى الفريق إلى استكشاف عوالم صوتية جديدة عبر «ميكس» مزيكا البروجريسيف والكلمات التى تعبر عن معاناة الإنسان وذكرياته وملامسة مشاعره.

ويستعد الفنان وعازف الكمان «عزمى» لتقديم حفل موسيقى بمصاحبة فرقته «كيان»، الجمعة 20 أغسطس، بقاعة النهر، فى السابعة مساء، ويعد عزمى واحداً من أشهر وأنجح عازفى الكمان فى مصر، ولد فى 8 نوفمبر 1987 بالقاهرة، تخرج فى المعهد العالى للكونسرفتوار، وهو ملحن وموزع ومدرّب ألهم العديد من محبى الموسيقى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.