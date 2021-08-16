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«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى »

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«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر» «تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى »

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قال مركز تحديث الصناعة إنه تم منح علامة «بكل فخر صنع فى » لعدد 234 منشأة صناعية من بينها 54 منشأة فى قطاع الصناعات الغذائية. وذلك من إجمالى 284 مصنعا تم تقييمها والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة.

وأشار إلى أنه سيتم إصدار تقرير كامل للمصانع التى لم يتسن لها اجتياز التقييم، توضح نقاط عدم المطابقة حتى يتسنى لها العمل على معالجتها وإعادة التقييم.

ويعمل المركز حاليًا على تحديد مواعيد لزيارة 51 مصنعا، وذلك فور تأكيد جاهزيتها لاستقبال لجنة التقييم.

وتعتبر علامة «بكل فخر صنع فى مصر» علامة مراقبة وجودة مصرية محلية اعتمدتها وزارة التجارة والصناعة بهدف التعريف بالمنتجات والسلع المصرية المصنعة داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لأعلى مواصفات الجودة، ويمثل مركز تحديث الصناعة جهة التقييم والمواءمة والمنح للعلامة.

وللتقدم للمركز من أجل الحصول على العلامة يجب توافر شروط محددة تشمل صورة حديثة من السجل الصناعى، وصورة من رخصة التصنيع السارية وصورة من شهادات الجودة الحاصلة عليها المنشأة. وتستمر مدة صلاحية العلامة عامين من تاريخ منحها، ويتم التجديد بعد إعادة التقييم.

المصرى اليوم

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