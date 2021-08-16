أضرحة الإسكندرية.. «ملاذ العاشقين»

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يتوافد إليها الآلاف من المحبين والمريدين يوميا من الإسكندرية والمحافظات، أملا فيما يسمى «التبرك» بأصحاب المقامات منذ عشرات السنين، أكثر من 400 ضريح منتشرة فى أنحاء «الثغر»، تستقبل من يريدون قضاء وقت بجوار «مقامات أولياء الله الصالحين».

مقام سيدى رافع الأنصارى

باتت ساحة مقامات الأولياء فى ميدان المساجد بمنطقة بحرى وسط الإسكندرية أشبه بـ«البقيع»، حيث تقيم مشيخة الطرق الصوفية الموالد وحلقات الذكر والابتهالات والمواكب المحمدية كل عام فى مواعيدها المقررة، إلا أن فيروس كورونا حرم المريدين والمحبين من الاحتفال بموالد «أصحاب المقامات» على مدار عام ونصف العام.

مقام سيدى رافع الأنصارى

محمد صفوت فودة، وكيل عام مشيخة الطرق الصوفية فى الإسكندرية وضواحيها، قال لـ«المصرى اليوم»، إن الإسكندرية تضم العديد من الأضرحة التى نالت شهرة واسعة مثل المرسى أبوالعباس والإمام البوصيرى وأبوالدرداء الخزرجى وسيدى بشر ومحمد شاهر روحه، وغيرهم من الأولياء، فضلاً عن ساحة الأولياء فى ميدان المساجد بالمنشية والتى يطلق عليها «بقيع الإسكندرية» الجديد نظراً لتجميع 33 ضريحا فى الميدان، بالإضافة إلى الأضرحة الجديدة المندثرة وغير المشهورة المطلوب نقلها إليها والبالغ عددها قرابة 15 ضريحا آخر.

مقام سيدى محمد العدوى

وأضاف أنه يوجد فى المحافظة نحو 400 ضريح ما بين أضرحة ظاهرة ومعروفة وأصبحت مزارات لمجاذيب الأولياء وأضرحة فى باطن الأرض لم تنل إلا قسطاً بسيطاً من الشهرة، أو المندثرة والتى لا يعرفها سوى جيرانها، ولا يأتى إليها المحبون سواء من الإسكندرية أو المحافظات.

وأوضح «فودة» أن هناك بعض الأضرحة فى حاجة ماسة إلى ترميم أو نقل كلى إلى ميدان المساجد فى منطقة بحرى لحمايتها والحفاظ عليها، مثل ضريح الشيخ محمد كريم، نقيب الأشراف فى عصره والذى كان والى الإسكندرية، وتم قتله من قبل الفرنسيين ودفنه فى شارع السيد كريم بجوار مسجد سيدى على السماك فى غيط العنب، ونظرا لتهدم المنزل الذى كان موجودا بداخله تحطمت القبة الخاصة بالضريح واندثرت معالمه تماما وبات غير موجود، فضلاً عن ضريح سيدى يعقوب القارى وشاهر روحه وسيدى الزعفرانى، وكلها محتاجة إلى ترميم.

مقام سيدى محمد الزهرى

وأشار إلى أن الأضرحة أصبحت ملاذا للسيدات الراغبات فى الإنجاب، خاصة أضرحة المرسى أبوالعباس وضريح سيدى أبى الدرداء الخزرجى الأنصارى الصحابى، واسمه الحقيقى عويمر بن عامر الأنصارى، وهو قدم فى الفتوحات الإسلامية واستقر به المقام فى الإسكندرية ودفن فى نفس المكان فى شارع أبو الدرداء بجوار مسجد العمرى، حيث يحيط العديد من السيدات الراغبات فى «الإنجاب» بالمقام من كل جانب أملاً فى تحقيق رغبتهن وتجد من يسأل فرجًا من مكروب ومن يزور الضريح بصفة دورية للدعاء، مشيرا إلى أن المقام عبارة عن بناء واسع مكون من غرفة واحدة بها أربعة جثامين، لا يعلم أحد من هم وما هى علاقتهم بأبى الدرداء، مُزخرف من الخارج والداخل بنقوش إسلامية بديعة، وتولى إنشاءه بشكله الحالى الأمير عمر طوسون الذى اهتم بمدينة الإسكندرية بشكل خاص، مؤكدا أنه ربما يكون ذلك المقام الوحيد بمصر الذى لم يُنقل أبدًا من مكانه.

مقام سيدى محمد العدوى

وعن صاحب الضريح قال إنه ظل لسنوات يدرس الفقه ويُعلّم الناس الدين وأحكامه، حتى بعد رحيل عمرو بن العاص منها لبناء عاصمته الجديدة الفسطاط، لأنه وجد صعوبة شديدة فى اتخاذ الإسكندرية كعاصمة، فالهجوم عليها من البحر سهل، وهم لا يعرفون خوض المعارك البحرية، وبعد سنوات من تعليم أبى الدرداء لأهل الإسكندرية اتخذ طريقه صوب الشام، ليُكمل حياته هناك، ويدفن فى ضريحه الملحق بمسجده فى دمشق، ويُصبح ضريح أبى الدرداء فى الإسكندرية ضريحًا بلا جُثمان.

وتحدث عن الأضرحة المندثرة والمهددة بالاختفاء فى الإسكندرية، مثل ضريح سيدى محمد شاهر روحه، حيث يقع فى وسط شارع بحارة المغاربة ولا يحميه سوى «شبك حديد متواضع» فقط، وكذا ضريح سيدى محمد الزعفرانى الكائن فى شارع بحارة متفرعة من شارع النصر، ومساحته متر وربع المتر فقط محفوف بأسلاك حديد ضعيفة وتعلوه كسوة خضراء، وكذا ضريح سيدى العدوى الموجود فى وسط ميدان عام وسط طريق باتجاهين وضريح سيدى محمد الزهرى الكائن بإحدى الحدائق فى مواجهة استاد الإسكندرية ولا يعرفه الكثير.

مقام سيدى أبو الدرداء

وأشار إلى أن الأضرحة المندثرة أو غير الظاهرة ولا يتم زيارتها تحتاج إلى نقل إلى ساحة الأولياء بميدان المساجد فى بحرى، ليتم عمل مجمع أضرحة ويتم نقل الأضرحة المندثرة وغير الظاهرة ولا تزار ولا يعرفها كثير من الناس فى مكان ظاهر ويفضل فى ميدان المساجد ويطلق عليه بقيع الإسكندرية.

وأوضح أن عدد الأضرحة التى تم تجميعها ونقلها من الشوارع والحارات والميادين إلى ساحة أولياء الله الصالحين، فى بحرى 15 ضريحا منها 14 يحمل أصحابها اسم محمد، وسيدة وجرى نقلها على مدى 60 سنة، مشيرا إلى أن ميدان الأضرحة يضم حالياً 33 مقاما بينها 28 رجال و5 سيدات.

ولفت إلى أن هناك أضرحة تعانى من الإهمال، وتحتاج إلى ترميم عاجل، مشيرا إلى أن الإسكندرية تضم حوالى 400 ضريح، بعضها يتبع وزارة الأوقاف، وتتولى ترميمها، وأضرحة تتبع المشيخة، ونتحمل نفقة ترميمها، بالتعاون مع المريدين وأهل الخير مثل ضريح سيدى الجراحى، الموجود فى زقاق بكوم الدكة، وضريح سيدى أحمد الخياشى، وموجود بجوار ضريح يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد، بشارع فؤاد.

وعن هذا الكم الكبير من الأضرحة فى الإسكندرية، قال وكيل المشيخة إن الإسكندرية توصف بأنها بلد الأضرحة، ومن كبرى المحافظات التى توجد بها أضرحة، فمنهم من كان يأتى للتجارة عبر البحر ويستقر فى الثغر، وتلاميذ الأولياء الكبار، مثل العارف بالله سيدى أبوالعباس المرسى، الذى جاء إلى عروس البحر الأبيض واستقر وتوفى فيها.

وقال مصدر مسؤول فى مديرية أوقاف الإسكندرية إن المديرية لديها 79 ضريحا داخل مساجدها وهى مسؤولة عنها، من خلال ترميمها، شريطة ألا تكون داخل مساجد أثرية، كما تجرى أعمال ترميم دورية للأضرحة التى فى حاجة ماسة للتجديد، وأن الموجود حاليا بحالة إنشائية جيدة، ولا يحتاج ترميما أو حماية.