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الخارجية الأمريكية: جميع موظفي السفارة في كابول نقلوا إلى المطار

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الخارجية الأمريكية: جميع موظفي السفارة في كابول نقلوا إلى المطار الخارجية الأمريكية: جميع موظفي السفارة في كابول نقلوا إلى المطار

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ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر الأحد أن جميع موظفي السفارة الأمريكية في كابول قد نُقلوا بأمان إلى مطار حامد كرزاي الدولي.

وأوضح المتحدث نيد برايس في بيان أن الجيش الأمريكي يؤمن محيط المطار.

في سياق آخر، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان اليوم الأحد إن الحركة لا تريد أن تعيش في عزلة وترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي.

وأضاف المتحدث محمد نعيم في تصريح لتلفزيون الجزيرة إن طالبان لديها قنوات اتصال مع دول أجنبية وترغب في تنمية هذه القنوات.

وأوضح قائلا: «ندعو كل الدول والكيانات إلى الجلوس معنا لتسوية أي مشكلات».

وقال نعيم إن الحركة تحترم حقوق المرأة والأقليات وحرية التعبير في ضوء الشريعة الإسلامية.

المصرى اليوم

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