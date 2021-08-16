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بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو)

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه ٦٠٠مم الكائن بتقاطع شارع السودان مع شارع جامعة الدول العربية بأحياء العجوزة والدقي.

ووجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفه أعداد سيارات الشفط لسرعة انجاز الاعمال بالتوازي مع اصلاح الكسر لإعادة ضخ المياه للمناطق التي تأثرت بضعف في الضغوطات نتيجه لذلك والتي تشمل عددا من متفرعات شارعي السودان وجامعة الدول العربية .

وأشار إلى الدفع بـ٣٠ سيارة ومعدة لشفط المياه الناتجه عن الكسر من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة كما تم إجراء تحويله مرورية مؤقته امام موقع الكسر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الإنتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء.

ولفت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحه للشرب لتلبية إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أي إحتياجات أخرى للمواطنين من المياه بأي منطقه متأثرة أو للطوارئ يتم الاتصال على الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ١٢٥ وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة على أرقام (114، 35869371، 35869193، 35863004،35855722 ) لتوفير سيارات مياه الشرب أو للتعامل مع البلاغات العاجلة.

المصرى اليوم

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