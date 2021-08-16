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جونيور أجاي لاعب النادي الأهلي، اقترب من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2021 خاصة بعد اقتراب لويس ميكيسوني لاعب سيبما التنزاني، وبيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي.
وقال مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة السابق، ولاعب المنتخب الوطني والأهلي السابق، أن الأهلي قرر فسخ تعاقد جونيور أجاي خلال هذا الصيف، ويبحث مع وكيله حاليا طريقة الرحيل عن الانتقالات الصيفية الجارية.
أضاف عبد الغني خلال برنامجه التلفزيوني مساء أمس، أن مروان محسن طلب 12 مليون جنيه للرحيل عن صفوف الأهلي والانتقال لنادي فاركو الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز موسم 2021 - 2022.
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره وادي دجلة في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الثلاثاء 17-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب ستاد القاهرة الساعة 7 مساء
الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء
الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء
الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء
- الأهلي وطلائع الجيش، التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.
- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.
- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.
- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره وادي دجلة في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الثلاثاء 17-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.