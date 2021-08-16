حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل»

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تصدر عمر الشريف جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف والفنانة الراحلة فاتن حمامة تريند جوجل بعد انتشار تدوبنة منسوبة إليه بأنه حامل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي اثار حوله حالة من الجدل.

وسخر حفيد عمر الشريف من شائعة حمله، التي انتشرت خلال الساعات الماضية، ونشر صورة عبر خاصية القصص القصيرة Story، بموقع إنستجرام، وركب صورتين تجمع بين والده «طارق» عندما كان طفلا وتحمله والدته الفنانة فاتن حمامة ووالده الفنان عمر الشريف، والثانية له ببطن منتفخة مركبة عن طريق برامج الفوتوشوب، ومعلقا عليها Arabic News وProduction Value.

- تعليق حفيد عمر الشريف على شائعة حمله -