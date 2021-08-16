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دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة

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دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة
تحتوي على كميات عالية من السعرات والكربوهيدرات والسكريات والدهون

دراسة تحذِّر: الأطعمة

هناك العديد من الأسباب التي تجعل بوفيهات الطعام المفتوحة (أوبن بوفيه) شائعة جدًّا؛ فهي تجمع بين مجموعة متنوعة من الأطعمة الشهية التي لا تقاوَم، ويمكنك تعبئة طبقك بها لجولات عدة، لكن ما تختاره يمكن أن يتسبب بزيادة وزنك.

وتفصيلاً، قام باحثون بمتابعة 82 شابًّا، لا يعانون زيادة الوزن، وسجلوا ما اختاروه في البوفيه، ثم تابعوهم بعد عام، ووجدوا أن أولئك الذين اختاروا الأطعمة التي تعتبر "مفرطة النضج" كانوا أكثر عرضة بشكل ملحوظ لزيادة نسبة في الجسم وزيادة الوزن مقارنة بأولئك الذين اختاروا الأطعمة الصحية، حسب "العربية نت".

وتحتوي الأطعمة شديدة النضج hyperpalatable على كميات عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات البسيطة والسكريات المضافة والدهون، إضافة إلى الصوديوم وكمية قليلة من الألياف، وفقًا لدراسة جديدة في مجلة Appetite.

من جانبها، أوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة تيرا فازينو أنه عادة ما يتم هضم هذه الأطعمة بسرعة كبيرة، مشيرة إلى أن هذا السبب يمكن أن يسهل تناول وجبة دسمة دون الشعور بالشبع؛ لأن الجسم يستغرق وقتًا أطول لإرسال إشارات الامتلاء إلى الدماغ.

وقالت فازينو إن أولئك الذين اختاروا الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والصوديوم كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن.

ومن أمثلة هذه الأطعمة التي تؤدي لزيادة الوزن: النقانق واللحوم المصنعة الأخرى والمعجنات والخبز الأبيض، والحلويات مثل "البراونيز" والبسكويت، إضافة إلى الوجبات الخفيفة المالحة.

وأضافت فازينو بأن هذه الأطعمة تسبب تأثيرًا نفسيًّا وفسيولوجيًّا؛ ما يؤدي إلى مزيد من تناول الطعام؛ ما يعني تناول المزيد من السعرات الحرارية.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول هذه الأطعمة باعتدال لا يجعلنا عرضة لخطر السمنة وزيادة الوزن، مشيرة إلى أنه من الممكن تحقيق التوازن بين الاختيارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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