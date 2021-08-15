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انطلاق الحملة التنشيطية (حقك تنظمي) لخدمات تنظيم الأسرة في قنا

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا عن إنطلاق الحملة القومية ( حقك تنظمي) لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

انطلاق الحملة التنشيطية من حقك تنظمى بقنا

وذكر أن الحملة سوف تعمل في جميع مراكز المحافظة على مرحلتين، وتتضمن المرحلة الأولي مراكز (قنا ،قفط،قوص،نقادة، أبوتشت)، وذلك خلال الفترة من 15 وحتى 19 أغسطس.

انطلاق الحملة التنشيطية من حقك تنظمى بقنا

والمرحلة الثانية بمراكز (نجع حمادي،فرشوط،الوقف،دشنا) خلال الفترة من 22 وحتى 26 أغسطس، مشيرًا إلى أن أهداف الحملة ومنها.

تقديم وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومتابعة الحمل للسيدات والكشف على الصحة العامة للسيدات وتركيب وسائل تنظيم الأسرة إضافة إلى التوعية حول أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدي وشرح أهمية تأجيل الحمل للسيدات في فترة انتشار وتفعيل معارض نوادي المرأة بالمراكز.

انطلاق الحملة التنشيطية من حقك تنظمى بقنا
انطلاق الحملة التنشيطية من حقك تنظمى بقنا

المصرى اليوم

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