خبيرة تغذية: السمنة تُدمر نفسية الأطفال

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كشفت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، وصاحبة مبادرة «أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء»، سبب إطلاقها المبادرة، قائلة إن معاناة أبناء شقيقاتها من السمنة هو ما دفعها للتفكير في إطلاق المبادرة.

وأشارت «سهيل»، خلال حوارها ببرنامج «صحتك بالدنيا»، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، إلى أن الحديث مع الأطفال وإقناعهم بالتخلي عن عادات غذائية يحبونها ليس سهلا، متمنية ألا يكون في مصر طفل يعاني من زيادة وزن، خاصة وأن هذا الموضوع يؤثر على نفسية الأطفال.

وأضافت صاحبة مبادرة «أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء»، أن السمنة لها تأثير سيء على نفسية الأطفال، حيث تؤدي إلى انطوائهم، ويرفضون الخروج، منوهة بأنها لاحظت أنه أصبح هناك وعي بخطورة السمنة والأمهات حريصة على أن يكون أولادهم بوزن مثالي.