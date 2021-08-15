متحدث من طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان

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قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان لقناة تلفزيون الجزيرة اليوم الأحد إن الحرب انتهت في أفغانستان وإن نوع الحكم وشكل النظام في أفغانستان سيتضح قريبا.

وقال المتحدث محمد نعيم لتلفزيون الجزيرة ومقره قطر «نطمئن الجميع أننا سنوفر الأمان للمواطنين والبعثات الدبلوماسية. نحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية».

ومضى يقول «لن نسمح لأحد باستخدام أراضينا لاستهداف أي جهة ولا نرغب في الإضرار بالآخرين. لا نرغب في التدخل في شؤون الآخرين ولن نسمح بالتدخل في شؤوننا».