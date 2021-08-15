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طالبان : نريد أن تنعم أفغانستان بالأمان ونريد نظامًا عادلا خاليًا من الفساد

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طالبان : نريد أن تنعم أفغانستان بالأمان ونريد نظامًا عادلا خاليًا من الفساد طالبان : نريد أن تنعم أفغانستان بالأمان ونريد نظامًا عادلا خاليًا من الفساد

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قال محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، إن «هروب أشرف غني لم يكن في الحسبان وحتى المقربين منه لم يتوقعوا ذلك».

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد، أنه «لم يحدث استهداف لأي هيئة دبلوماسية ولا لأي من مقارها، ونوع الحكم وشكل النظام في أفغانستان سيتضح قريبا».

وأردف: «لن نسمح لأحد باستخدام أراضينا لاستهداف أي جهة ولانرغب في الإضرار بالآخرين، وحققنا ما كنا نسعى إليه وهو حرية بلادنا واستقلال شعبنا».

وذكر أنه «لا نرغب في التدخل في شؤون الآخرين ولن نسمح بالتدخل في شؤوننا، ونحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية».

واستكمل: «قضينا على الحرب التي اشتعلت في بلدنا منذ 20 عاما، والهدف هو تقاسم السلطة وأن يكون البلد مستقرا».

وتابع: «اقتربنا من اليوم الذي ينعم فيه الشعب الأفغاني بالاستقرار، ونريد أن تنعم أفغانستان بالأمان ونريد نظاما عادلا خاليا من الفساد».

المصرى اليوم

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